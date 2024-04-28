إعلامي يفجرها.. هل يرحل مجلس حسين لبيب حال الخسارة من دريمز؟

أثار الإعلامي أحمد الخضري الجدل بشأن رحيل مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب حال الخسارة من فريق دريمز الغاني في مباراة الليلة.

ويلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات الإياب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكتب الخضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نتيجة الزمالك امام دريمز هتحدد مستقبل مجلس حسين لبيب بنسبة كبيرة !!”.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين من دون أهداف، حيث يحتاج الأبيض للفوز في مباراة اليلة من أجل التأهل للمباراة النهائية.

من حانبه فاجأ مسئولو نادي الزمالك جماهير الفريق من الجالية المصرية المتواجدة في غانا بتوفير عدد من التذاكر المجانية لحضور مباراة دريمز الغاني.

وحرص حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا وعبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأبيض على توزيع التذاكر على الجماهير المصرية المتواجدة في هناك لمؤازرة الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة عام 2019، ويُمني النفس التتويج بلقب البطولة في النسخة الحالية، خاصة في ظل وضع الفريق بجدول الدوري المصري.

ويحتل الأبيض المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 13 مباراة.