تشكيل نوتينجهام أمام السيتي.. كريس وود يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، عن تشكيل مواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست في تمام السادسة ونصف من مساء اليوم الأحد.

تشكيل نويتنجهام فورست أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، موسى نياكاتيه، ويلي بولي، موريلو، أولا آينا.

خط الوسط: أنتوني ألانجا، دانيلو، مورجان جيبس وايت، كالوم هوسدون أودوي.

خط الهجوم: كريس وود.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، فيما يحتل نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.