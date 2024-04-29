" أشياء تحدث لأول مرة".. الزمالك يكتب التاريخ أمام دريمز

محمد اسماعيل - القاهرة - ضرب الزمالك أكثر من عصفور بحجر واحد بالفوز العريض على مضيفه دريمز الغاني بثلاثية نظيفة وتأهله لنهائي بطولة الكونفدرالية.

1) فك نحس غانا

كسر الزمالك عقدة عدم الفوز على الملاعب الغانية حيث سبق وخسر من كوتوكو وهارتس أوف أوك وتشيلسي ولم يحقق أى فوز هناك في جميع مبارياته مع الأندية هناك في جميع البطولات الأفريقية.

2)فوز تاريخي

الفوز العريض منح الزمالك أكبر فوز له في تاريخه في بطولات أفريقيا بالأدوار الإقصائية والفوز الأكبر ببطولة الكونفيدرالية خارج الأرض.

3) أول نادي مصري

أصبح الزمالك هو الفريق الأول المصري الذي يصل لنهائي بطولة الكونفيدرالية بعد أن صعد لنفس الدور في عام 2019 وأمامه الفرصة ليكون أكثر نادي مصري توج بالبطولة.

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