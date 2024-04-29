"صدام قد يتكرر بعد غياب 20 عام".. الأهلي والزمالك بين حلم التتويج والنهائي الثالث منتظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الصعود إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق دريمز الغاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخر وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن النادي الأهلي من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي، بعدما تخطى فريق مازيمبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وبصعود قطبي الكرة المصرية، إلى نهائي البطولتين الأكبر على مستوى الأندية داخل القارة السمراء، فذلك يشير إلى إمكانية مشاهدة نهائي قاري يجمع بين الأهلي والزمالك، للمرة الثالثة في التاريخ.

وحال تمكن الأهلي من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، وكذلك نجاح الزمالك في الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية، سوف نشاهد الفريقين وجهاً لوجه في نهائي كأس السوبر الأفريقية للمرة الثانية تاريخياً.

وسبق أن تواجها الفريقين معاً في نهائي كأس السوبر الأفريقي، في مناسبة واحدة فقط، كانت في عام 1994، أي منذ 20 عاماً، وانتهت لصالح الفارس الأبيض بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه نجم الزمالك في ذلك الوقت أيمن منصور.

وكانت المواجهة الثانية والأخيرة التي تجمع بين الفريقين في نهائي بطولة قارية، هي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

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