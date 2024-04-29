عسران: شخصية الأهلي وراء الفوز بالبطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عسران، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك كان بمثابة تحد لجميع ‏عناصر الفريق بعد إخفاق الموسم الماضي، وإن اللاعبين كانت لديهم رغبة قوية في الفوز باللقب. ‎

وأشار عسران إلى أن الفريق في بداية الموسم تعاهد على الفوز بكل الألقاب، وهو ما تحقق بفضل التمسك بشخصية الأهلي التي ‏قادت لتحقيق الرباعية‎.‎

وأوضح عسران أن الفريق واجه صعوبات في الاستعداد للبطولة بسبب ضيق الوقت بعد التتويج بالبطولة الإفريقية قبل ثلاثة أيام فقط، ‏ولكن جماهير الأهلي كانت حافزًا كبيرًا للجميع من أجل استعادة الكأس واستكمال مشوار البطولات.‏

عبدالسلام: التتويج بالكأس أفضل ختام للموسم

كما أعرب عبد الله عبد السلام، كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة العاصمة الإدارية‎.‎

‏‎وأكد عبد الله أن الفريق استعد جيدًا للمباراة من أجل استعادة لقب كأس مصر، وأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا للغاية أمام الزمالك، ‏وخبرات اللاعبين تفوقت في النهاية وحسمت المباراة‎.‎

‏‎وتابع: «التتويج ببطولة كأس مصر أفضل طريقة لختام الموسم، كان موسمًا صعبًا وشاقًّا منذ البداية، ولكن كنا على قدر المسئولية ‏ونجحنا في إنهاء الموسم بدون هزيمة‎«‎‎.

وأضاف أن تحقيق بطولة كأس مصر جاء بدعم كبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي تحدث مع ‏الفريق ببداية الموسم عن ضرورة إعادة الكأس إلى دولاب البطولات من جديد.‏

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.