عسران: شخصية الأهلي وراء الفوز بالبطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عسران، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك كان بمثابة تحد لجميع عناصر الفريق بعد إخفاق الموسم الماضي، وإن اللاعبين كانت لديهم رغبة قوية في الفوز باللقب.
وأشار عسران إلى أن الفريق في بداية الموسم تعاهد على الفوز بكل الألقاب، وهو ما تحقق بفضل التمسك بشخصية الأهلي التي قادت لتحقيق الرباعية.
وأوضح عسران أن الفريق واجه صعوبات في الاستعداد للبطولة بسبب ضيق الوقت بعد التتويج بالبطولة الإفريقية قبل ثلاثة أيام فقط، ولكن جماهير الأهلي كانت حافزًا كبيرًا للجميع من أجل استعادة الكأس واستكمال مشوار البطولات.
عبدالسلام: التتويج بالكأس أفضل ختام للموسم
كما أعرب عبد الله عبد السلام، كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة العاصمة الإدارية.
وأكد عبد الله أن الفريق استعد جيدًا للمباراة من أجل استعادة لقب كأس مصر، وأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا للغاية أمام الزمالك، وخبرات اللاعبين تفوقت في النهاية وحسمت المباراة.
وتابع: «التتويج ببطولة كأس مصر أفضل طريقة لختام الموسم، كان موسمًا صعبًا وشاقًّا منذ البداية، ولكن كنا على قدر المسئولية ونجحنا في إنهاء الموسم بدون هزيمة«.
وأضاف أن تحقيق بطولة كأس مصر جاء بدعم كبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي تحدث مع الفريق ببداية الموسم عن ضرورة إعادة الكأس إلى دولاب البطولات من جديد.
وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر موسم 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.