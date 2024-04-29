غضب في الأهلي تجاه السولية والشحات وعقوبة على الثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة غضب شديد داخل النادي الأهلي، تجاه عمرو السولية وحسين الشحات ثنائي الفريق، بعد تصرفهما أمام مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "خالد بيبو مدير الكرة، قرر توقيع عقوبة على عمرو السولية بمبلغ 100 ألف جنيه، بعد اعتراضه عقب استبداله خلال المباراة".

وأضاف أمير هشام: "كما تم معاقبة حسين الشحات لاعب الفريق، بسبب غضبه على عدم مشاركته في المباراة وإلقاء القميص الخاص به، رغم عودته مؤخرًا من الإصابة".

واختتم: "بعد نهاية المباراة دخل حسين الشحات غرفة الملابس في حالة غضب شديد، قبل دخول السويسري مارسيل كولر المدير الفني، إلى غرف الملابس عقب المباراة".