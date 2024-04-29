خريطة الصحراء الغربية تشعل أزمة كروية وتعيد فتح أطول النزاعات الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أزمة سياسية تعصف بكأس الكونفدرالية..

قرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري الانسحاب من مباراته أمام مضيفه فريق نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، وذلك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

واختار الفريق الجزائري، عدم خوض مباراة الإياب وتكرار نفس سيناريو الذهاب، وذلك احتجاجا على قميص فريق نهضة بركان الذي يحمل خريطة المملكة المغربية.

كواليس انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري بسبب خريطة الصحراء الغربية

وسافر فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى المغرب بشكل طبيعي ووصل إلى ملعب المباراة، ولكن لاعبي اتحاد العاصمة رفضوا الدخول للمستطيل الأخضر وخوض المباراة، بسبب إصرار نهضة بركان على خوض المباراة بخريطة المغرب والتي تتضمن الصحراء الغربية.

وبعد رفض اتحاد العاصمة خوض المواجهة، نزل فريق نهضة بركان إلى أرض الملعب لتحية الجمهور وغادر بعدها بشكل طبيعي.

كما غادر فريق اتحاد العاصمة الجزائري الملعب وتوجه إلى فندق الإقامة الخاص به ليتأكد عدم إقامة المباراة، وبالتالي تأهل فريق نهضة بركان المغربي، إلى النهائي ليواجه الزمالك.

يذكر أن فريق اتحاد الجزائر كان قد خسر مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب أزمة القمصان، في الجزائر.

وبلغ نادي الزمالك، نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، إثر فوزه على مضيفه دريمز الغاني (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

الأزمة بين الجزائر والمغرب بسبب خريطة الصحراء الغربية

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، كما أن الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وقد اتهمت الجزائر جماعات "إرهابية" بالوقوف خلف حرائق الغابات الضخمة التي شهدتها البلاد، وقالت إن "إحدى هذه الجماعات الإرهابية مدعومة من المغرب".