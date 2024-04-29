"إيقاف للمرة السادسة".. الزمالك تحت حصار "الديون الموروثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

وكشف الاتحاد الدولي، عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد، بداية من يوم 24 أبريل الجاري، وحتى سداد غرامة خالد بوطيب.

الزمالك كان قد أعلن في بيان رسمي نشره يناير الماضي تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد في فريق كرة القدم ووصل عددها إلى 14 قضية.

ولم يعلن الزمالك عن القضايا التي تم تسويتها ليكتفي بهذا البيان:

ولكن نادي الزمالك أعلن في بيانه الرسمي الذي نشر الأربعاء الماضي أن قضية بو طيب صدر فيها حكم نهائي قبل توليه المسئولية هو ما يعني عدم حلها.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في يناير الماضي لقناة "أون تايم سبورتس 2" إن المجلس الجديد حل 12 قضية وتبقى قضيتي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ونادي كاراكاس الفنزويلي، الذي كان يلعب له سامسون أكينيولا.

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد في 5 مناسبات أبرزها الإيقاف فترتين بعد تعاقده مع اللاعب حسام أشرف الذي كان موقعًا لأحد أكاديميات الكاميرون لينفذ الأبيض العقوبة.

وتلقى الزمالك العام الماضي 4 صدمات أولها إيقاف القيد بعد ثبوت انتقال سيف الجزيري إلى الفريق قادمًا من المقاولون العرب، بمقابل مادي وعدم تسديد المقابل المادي المستحق لنادي الإفريقي التونسي، الخاص بحقوق رعاية لاعبه السابق وحلها الأبيض.

وفي يوليو الماضي تم إبلاغ الزمالك بإيقافه عن القيد بسبب التخلف عن تسديد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لصفوف الفريق الأبيض وحلها المجلس الحالي.

وتلقى الزمالك في نفس الشهر قرار إيقاف القيد بسبب عدم تسديد مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج وأعلن المجلس الحالي حلها.

وتعرض الأبيض لإيقافين عن القيد بسبب مستحقات رعاية دجلة في إبراهيما نداي ونادي ليون 36 النيجيري الذي طلب حق الرعاية في صفقة انتقال سامسون أكينيولا.

وعاني النادي الأبيض من قضايا مع لاعبين وأندية ومدربين بخلاف القضية الخاصة بحسام أشرف على ، من ضمنهم مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس والبرتغالي جيمي باتشيكو ومساعدو المدرب جوسفالدو فيريرا وأليكس كوستا مساعد البرتغالي باتشيكو وأندية سبورتنج لشبونة وماريتيمو البرتغاليين ووادي دجلة والأفريقي التونسي وليون النيجيري.

واشتكى 8 لاعبين الزمالك وهم : الأردني خالد سعد ، والنيجريين: بنيامين أشيمبونج،معروف يوسف والغانيين كريم حسن وأجوجو ، والتونسي حمدي النقاز والكاميروني أليكس موندومو والمغربي خالد بو طيب.