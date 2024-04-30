زعيم الفلاحين يقترب من العودة للممتاز بقيادة عيد عبدالملك.. وحرس الحدود يبقي على آماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق غزل المحلة، فوزا مهما على لافيينا، مساء الأمس، في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة، من مسابقة دوري المحترفين، ليتبقى لقاء من 3 نقاط ضد بروكسي، يؤهل زعيم الفلاحين بقيادة أحمد عيد عبدالملك إلى الممتاز، إذ يحتل الفريق حاليا المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن حرس الحدود في المركز الثالث، والذي أبقى على آماله في التأهل، بالفوز مساء أمس على طنطا.

وحسم بتروجيت صاحب المركز الأول، برصيد 61 نقطة، تأهله إلى الدوري الممتاز، ويبقى الصراع على المركز الثاني الذي يؤهل إلى الممتاز مباشرة، بين الثنائي غزل المحلة وحرس الحدود، فيما ينضم صاحب المركز الثالث إلى دورة رباعية مع الثلاثة فرق الأوائل بالدرجة الثانية لحسم هوية المتأهل الثالث للدوري الممتاز.

ويحتاج غزل المحلة إلى الفوز في الجولة المقبلة والأخيرة ضد بروكسي، أو التعادل مع هزيمة أو تعادل حرس الحدود، لحسم المركز الثاني، فيما يحتاج حرس الحدود للفوز على القناة مع هزيمة المحلة، لحسم المركز الثاني والتأهل مباشرة إلى الممتاز.

ويقترب أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة، من تحقيق إنجازا تاريخيا، إذ أنه في حالة التأهل إلى الممتاز يصبح أول مدير فني يصعد إلى 3 أقسام مع 3 أندية مختلفة، خلال موسمين فقط.

وصعد عبد الملك إلى القسم الثاني مع بني عبيد عام 2023، وفي نفس العام صعد مع النجوم إلى المحترفين، وحاليا في عام 2024، على بعد خطوة واحدة تفصله عن التأهل إلى الممتاز مع غزل المحلة.

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