الأهلي يفوز على الجزيرة ويتأهل لنهائي كأس السلة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على فريق الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور نصف النهائي.
أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي»، ليحسم الفريق تأهله إلى النهائي.
وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، حيث انتهت الفترة الأولى بالتعادل بنتيجة 16-16، وانتهت الفترة الثانية بتقدم الجزيرة 36-33، والفترة الثالثة انتهت بتعادل الفريقين 53-53، وقام أوجستي بوش المدير الفني بإجراء بعض التعديلات في الفترة الرابعة لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 67-66.
ومن المقرر أن يلتقي «رجال سلة الأهلي» في نهائي كأس مصر الفائز من مباراة الاتحاد والزمالك.