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الهلال يتقدم علي الاتحاد بالشوط الأول في نهائي كأس خادم الحرمين

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ياسر رشاد - القاهرة -  

تشكيل الاتحاد
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف 
الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، سعد الموسى، حسن كادش
الوسط: عوض الناشري، فيصل الغامدي، نجولو كانتي
الهجوم: أحمد الغامدي، مروان الصحفي وعبد الرزاق حمد الله

ويجلس على مقاعد بدلاء الاتحاد: محمد المحاسنة، مهند الشنقيطي، سويلم المنهالي، زكريا هوساوي، فرحة الشمراني، صالح العمري، فيليبي جوتا، طلال حاجي ورومارينيو.

تشكيل الهلال 
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني
الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري

الهجوم: مالكوم، ميشيل وألكساندر ميتروفيتش

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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