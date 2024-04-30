سافيتش يغيب عن مباراة الهلال في نهائي كأس الملك

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاعبه الصربي ميلانكوفيتش سافيتش، حال التأهل إلى مباراة نهائي كأس الملك.

ويلاقي فريق الهلال نظيره الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك.

وتعرض سافيتش للطرد في مباراة فريقه ضد الزعيم بعدما حصل على بدالبطاقة الحمراء خلال الدقيقة 42.

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وتعرض النجم الصربي للطرد بعدما تدخل بعنف على قدم أحمد الغامدي لاعب العميد في منتصف الملعب، ما دفع تقنية الفيديو لإعادة اللقطة من جديد.

ويتقدم فريق الهلال على نظيره الاتحاد بهدف نظيف أحرزه ميشيل ديلجادو في الدقيقة 25.

وألغى حكم المباراة هدفًا للمغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة العاشرة، بداعي التسلل.

وبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي،سعد الموسى،حسن كادش.

في خط الوسط: فرحة الشمراني، كانتي، فيصل الغامدي.

في خط الهجوم: الصحفي، عبدالرزاق حمد الله، أحمد الغامدي.

كما بدأ الهلال القاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: نيفيز، مالكوم، سافيتش.

في خط الهجوم: ناصر، ميتروفيتش، ميشايل.