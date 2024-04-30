بسبب ثلاثية الثوان الأخيرة.. الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، عقب التغلب على الجزيرة بنتيجة 67-66.

وانتهى الربع الأول بالتعادل 16-16، وانتهت الفترة الثانية بتقدم الجزيرة 36-33، والفترة الثالثة بالتعادل 53-53، وحسم الأهلي المباراة في الشوط الرابع بنتيجة 67-66.

وكان الأهلي متأخرا في النتيجة أمام الجزيرة 66-64، وقبل انتهاء الشوط الرابع بـ7 ثوان، سجل اللاعب عمرو الجندي "ثلاثية" ليقود المارد الأحمر للفوز والتأهل لنهائي كأس مصر.

ويلاقي الأهلي في المباراة النهائية الفائز من الزمالك والاتحاد السكندري.

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