موقف ثنائي نهضة بركان من مباراة الزمالك

تحدد موقف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي، حمزة الموسوي وعمر العرجون، من خوض مباراة الزمالك، في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الثنائي حمزة الموسوي وعمر العرجون، قد تعرضا للطرد في مباراة دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية، بينما يقام لقاء الإياب يوم 19 من نفس الشهر.

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وأثير جدلًا واسعًا حول صحة مشاركة الثنائي أمام الزمالك من عدمه، بسبب إلغاء مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نصف النهائي.

وأوضح مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أن العقوبة كان من المفترض تطبيقها خلال مواجهتي اتحاد العاصمة الجزائري، في الدور نصف النهائي.

وبسبب عدم إقامة المباراتين فإن العقوبة مستمرة حتى لقاء الزمالك، حيث تؤكد لائحة كاف أن عقوبة أي لاعب يتعرض للطرد بإيقافه مباراتين متتاليتين.

وبالتالي فإن حمزة الموسوي، سيغيب عن مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك، بعد أن تغيب عن لقاء إياب ربع النهائي أمام أبو سليم.

بينما يغيب عمر العرجون عن مباراتي الذهاب والإياب ضد الزمالك.