مصطفى فتحي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة إنبي في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون مايلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود صابر - يوسف أسامة - أحمد توفيق - محمود دونجا - دودو الجباس - مروان حمدي - إبراهيم عادل.