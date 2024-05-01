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رسميا.. الزمالك ينهي قضية اللاعب المغربي بسداد مليون و400 ألف جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح مسؤولو نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق السابق بشأن حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، تم الاتفاق بين محامي اللاعب أحمد بلحاج وكل من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وعمرو أدهم عضو المجلس على سداد مبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة مستحقات اللاعب لدى النادي، بناء على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ليتم إسدال الستار على القضية.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق عن ٥ مليون دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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