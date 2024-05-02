هل يستحق ربيعة الطرد؟.. حكم دولي يفجر مفاجأة بشأن صحة ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، مدى صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم أحمد الغندور للنادي الإسماعيلي، في لقائه أمام الأهلي اليوم بالدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ركلة الجزاء التي تم احتسابها للنادي الإسماعيلي أمام الأهلي صحيحة، والمخالفة موجودة، ولاعب الأهلي لا يستحق كارت أحمر في هذه اللعبة".

وأضاف: "مطالبة لاعبي النادي الأهلي بركلة جزاء، بسبب لمسة يد على لاعب النادي الإسماعيلي من داخل منطقة الجزاء، ولكن لا يوجد مخالفة على لاعب الإسماعيلي، وقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، هو القرار السليم".

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته: "قرار الحكم بطرد لاعب النادي الإسماعيلي محمد نصر، كان صحيحاً، بسبب ما بدر منه تجاه الحكم، على الرغم من عدم وجود مخالفة عليه منذ بداية اللعبة، ولكن هذا ليس مبرراً لما بدر منه تجاه الحكم".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب النادي الإسماعيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.