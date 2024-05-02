الامارات | موعد انطلاق «القفال 33» يتحدد حسب حالة البحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الـ33، الذي يقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 11 إلى 19 الجاري، جهودها لتنظيم وإنجاح التظاهرة البحرية التراثية المرتقبة.

وينظم السباق الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991، ويجمع الحدث نخبة النواخذة والبحارة الذين يتنافسون على الناموس الأغلى على متن السفن الشراعية 60 قدماً من نقطة البداية في جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

وقال عضو اللجنة العليا المنظمة مشرف الحدث، محمد حارب الفلاحي: «تعمل اللجنة المنظمة للسباق على استكمال عدد من الجوانب المهمة، من بينها تأمين انتقال ووصول أعضاء اللجان العاملة في الحدث، والوحدات المساندة، والمشاركين من ملّاك ونواخذة وبحارة إلى جزيرة صير بونعير أولاً قبل السباق، ومتابعة العمل هناك، ثم العودة مع انطلاقة السباق في الموعد المرتقب، الذي سيتحدد حسب حالة البحر، وبعد قرار اللجنة المنظمة التي تراقب التقارير عن كثب، وعلى مدار الساعة». وزار وفد اللجنة التنظيمية لسباق القفال، أول من أمس، جزيرة صير بونعير، لبحث التجهيزات مع المسؤولين في الجزيرة، ومركز شرطة جزيرة صير بونعير الشامل، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وذلك من أجل التجهيز لوصول قافلة اللجنة المنظمة واستقبال المشاركين قبل السباق، والاطلاع على المستجدات والتعليمات الخاصة بالوجود في محمية صير بونعير.

وأكد مشرف الحدث أن مبدأ أمن وسلامة المشاركين يأخذ أولوية قصوى عند اللجنة العليا المنظمة، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، لذلك ستركز اللجنة مع الشركاء الداعمين على تحقيق ذلك، بالتعاون مع أهل البحر من ملّاك ونواخذة وبحارة لإنجاح عرس سباقات الموسم الرياضي البحري 2023-2024.