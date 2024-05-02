الامارات | ديربي الهلال والنصر.. موعد يتجدد للمرة الرابعة في 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب الهلال والنصر موعدًا جديدًا في موسم استثنائي، حيث سيلتقيان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في سادس مواجهة بينهما هذا الموسم. والتقى الهلال والنصر هذا الموسم في 4 مواجهات حتى الآن محليًا وعربيًا ووديًا، فيما تنتظرهما مواجهة خامسة يوم 17 الجاري لحساب الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين، بينما سيتم تحديد موعد نهائي كأس الملك "المواجهة السادسة بينهما" في وقت لاحق.

واللافت أن 4 من هذه المواجهات الست في عام 2024 بينها مواجهتهما في كأس موسم الرياض، كأس الدرعية للسوبر السعودي بالإضافة إلى الموعدين القادمين في دوري روشن ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وكانت بداية مواجهات الهلال والنصر هذا الموسم في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية 2023"، حيث التقيا في النهائي ويومها فاز النصر بنتيجة 2 /1 بعد مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وجاءت المواجهة الثانية في الدور الأول من دوري روشن حيث حقق الهلال فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض. والتقى الهلال والنصر للمرة الثالثة في كأس موسم الرياض حيث فاز الهلال على ملعب المملكة آرينا بثنائية نظيفة، قبل أن يلتقيا للمرة الرابعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي لحساب نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليواصل الهلال تفوقه ويفوز بثنائية نظيفة.

