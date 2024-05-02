بينهم منتخب مصر.. المنتخبات العربية المتأهلة إلى أولمبياد باريس

تمكن منتخب العراق الأولمبي، من تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، وضمان مشاركته في بطولة “أولمبياد باريس 2024“.

وحقق “أسود الرافدين”، الفوز على منتخب إندونيسيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بعد التمديد، اليوم الخميس، ليحجز بطاقة مباشرة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 المقامة الصيف القادم في العاصمة الفرنسية.

بادر إيفار جينر بافتتاح النتيجة لمنتخب إندونيسيا في الدقيقة 19، وتعادل العراق عن طريق زيد تحسين، في الدقيقة 27.

وتمكّن منتخب العراق حسم اللقاء بعد إحراز اللاعب علي جاسم، الهدف الثاني في الدقيقة 96.

هذا وسيلعب منتخب العراق في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

ويعتبر “أسود الرافدين” هم ثالث منتخب عربي يتأهل إلى منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد منتخبي مصر والمغرب.