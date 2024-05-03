هدف مانشستر سيتي يقترب من الدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اقتراب أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأصبح الدوري السعودي للمحترفين، محط أنظار نجوم الكرة العالمية، وذلك بعد أن انضم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، ونيمار ومالكوم وميتروفيتش إلى نادي الهلال، ورياض محرز وفرمينيو إلى نادي الاهلي، وغيرهم من النجوم.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “sport fr”، أن هناك العديد من الأندية السعودية، تواصلت مع البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال جناح نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، بيدرو بينتو، من أجل ضمه في الصيفية.

وتبلغ القيمة السوقية للنجم الدولي البرتغالي بيدرو نيتو، البالغ من العمر 24 عاما، 55 مليون يورو.

وخاض نجم نادي وولفرهامبتون، 23 مباراة هذا الموسم، سجل 3 أهداف، بينما صنع 11 أخرين.

وكان بيدرو نيتو، على بعد خطوات من الانضمام لنادي مانشستر سيتي، الصيف الماضي.

الجدير بالذكر أن أندية الدوري السعودي، تسعى لإبرام العديد من الصفقات من الدوري الإنجليزي، أمثال هيون مين سون، نجم توتنهام، وكيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي.