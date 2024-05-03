بطولة إنكلترا: رابطة الصحافيين الرياضيين تختار فودن أفضل لاعب في العام

الرياص - اسماء السيد - لندن: اختارت رابطة الصحافيين الرياضيين في إنكلترا لاعب الوسط المهاجم لنادي مانشستر سيتي ثاني الدوري الممتاز في كرة القدم فيل فودن أفضل لاعب في العام، فيما حصلت لاعبة النادي الدولية الجامايكية خديجة شو على جائزة أفضل لاعبة.

وانضم فودن إلى قائمة الأسماء الشهيرة بينها ستانلي ماثيوز، وبوبي تشارلتون، وجورج بيست، وكيني دالغليش التي نالت هذه الجائزة.

وبات فودن ثالث لاعب من مانشستر سيتي خلال السنوات الأربع الماضية يفوز بأقدم جائزة فردية في كرة القدم، بعد البرتغالي روبن دياش في عام 2021 والنروجي إيرلينغ هالاند العام الماضي.

وحصل فودن، البالغ من العمر 23 عامًا، على 42 بالمئة من الأصوات، متفوقًا على منافسيه لاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، وزميله في سيتي الدولي الإسباني رودري في اقتراع لأعضاء الرابطة البالغ عددهم حوالى 900 عضو.

وسجل فودن 24 هدفا هذا الموسم، حيث يسعى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الى تحقيق الثنائية المحلية: الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وقال فودن: "إن حصولي على لقب أفضل لاعب كرة قدم من رابطة كتاب كرة القدم هو شرف كبير".