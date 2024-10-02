دورة بكين: ألكاراس يجرّد سينر من لقبه

الرياص - اسماء السيد - بكين : تُوّج الإسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثا عالميا بلقب دورة بكين الصينية في كرة المضرب (500 نقطة)، اثر فوزه المثير على الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول عالميا وحامل اللقب 6 7 (8/6) و6 4 و7 6 (3/7)، في مباراة نهائية متقلبة وماراثونية الأربعاء دامت ثلاث ساعات و21 دقيقة.

وأحرز اللاعب الإسباني الفائز بأربعة ألقاب كبرى، لقبه الرابع في دورات المحترفين هذا العام والسادس عشر عموما في مسيرته، ليضمن صعوده إلى المركز الثاني في تصنيف المحترفين.

وجاءت المباراة قمة في الإثارة والندية تقلبت فيها النتيجة غير مرة، فبعد أن بدأ ألكاراس (21 عاما) المباراة بقوة متقدما 4 1 على حساب سينر بعد أن كسر إرساله. وظنّ الجميع أنّ الأخير يتجه الى حسم المجموعة، لكنّ الإيطالي عاد من بعيد وتمكن من انتزاعها بصورة مثيرة بعد أن كسر إرسال ألكاراس مرتين ثمّ حسم شوط كسر التعادل لمصلحته 8 6.

كانت هذه المجموعة هي الأولى التي يخسرها ألكاراس طوال هذا الأسبوع.

ومع ظهره الى الحائط، عاد ألكاراس ليفرض التعادل في المجموعة الثانية التي تراجع فيها سينر بعض الشيء مقابل تفوق ألكاراس من خلال إرساله القويّ وضرباته الكبيرة من الخط الخلفي.

واحتدمت المواجهة في المجموعة الثالثة والحاسمة حيث لعبت التفاصيل الصغرى جانبا مهما لحسم اللقاء في ظل تقارب شديد من اللاعبَين. وفي شوط كسر التعادل، بدأ سينر (23 عاما) بقوة متقدما 2 0، ما دفع ألكاراس الى تغيير حذائه في لحظة لافتة، لكن يبدو أنها ترك أثرا إيجابيا على الاخير، إذ تمكن من العودة تدريجيا لينتزع الفوز 7 3 ويحسم اللقاء لمصلحته، ملحقا الخسارة الأولى بسينر بعد 14 فوزا.

ولدى السيدات، حقّقت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الثانية عالميا فوزها الـ 15 تواليا لتبلغ ربع نهائي الدورة المصنفة ألف نقطة، عقب فوزها على الأميركية ماديسون كيز 6 4 و6 3 الأربعاء.

وستُواجه بطلة فلاشينغ ميدوز نظيرتها التشيكية كارولينا موخوفا الفائزة على الإسبانية كريستينا بوكسا 6 2، 6 0.

وأمست سابالينكا، المصنّفة أولى في الدورة، أكثر اللاعبات فوزا باللمباريات في جولة المحترفات هذا الموسم وعزّزت سلسلة انتصاراتها المثيرة من خلال فوزها السهل على اللاعبة الأميركية المصنّفة 24.

وتبادلت سابالينكا وكيز كسر الإرسال في المجموعة الأولى لتتعادل النتيجة 3 3، قبل أن تتمكن البيلاروسية صاحبة الضربات القوية من كسب اليد الطولى وتحسمها 6 4.

وجاءت المجموعة الثانية مشابهة حيث ارتكبت كيز خطأ مزدوج في الفرصة الاولى المتاحة أمام سابالينكا لحسم النتيجة، وهذا ما فعلته بعد 65 دقيقة من اللعب.

وفي حال تمكنت سابالينكا من اجتياز عقبة الدور ربع النهائي، تبدو في طريقها لمواجهة الصينية جنغ تشينوين الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية والتي ستُواجه الأميركية أماندا أنيسيموفا في وقت لاحق ضمن ثمن النهائي.

وستخطو سابالينكا الفائزة بإحدى البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات خطوة كبيرة نحو تجاوز البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الأول من التصنيف العالمي في حال أحرزت اللقب في بكين.