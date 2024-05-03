ماكس فيرستابين الأسرع في التجارب الحرة لجائزة ميامي الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول اسرع زمن في التجارب الحرة لسباق جائزة ميامي للفورميلا وان والتي اقيمت مساء الجمعة .

جاء ماكس فيرستابين كاسرع لفة في التجارب حيث سجل ١.٢٠.٥٩٥ دقيقة وتلاه سائق مكلارين أوسكار بياستري ثم كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث بينما جاء جورج راسل سائق فريق مرسيدس في المركز الرابع قبل لانس سترول سائق استون مارتن في المركز الخامس .

يذكر ان التجارب الحرة توقفت لمدة عشر دقائق بعد انحراف سيارة سائق فريق فيراري شارل ليكليرك وخروجه من التجارب وخروج العلم الأحمر .

يذكر ان سباق جائزة ميامي الكبرى للفورميلا وان النهائي سيقام يوم الاحد المقبل والتجارب التأهيلية للسباق ستقام غدا السبت .

المعروف ان ماكس فيرستابين يتصدر حاليا ترتيب بطولة العالم للفورميلا وان لعام ٢٠٢٤ برصيد ١١٠ نقطة يليه زميله بفريق ريد بول برصيد ٨٥ نقطة ثم سائق فيراري شارل ليكليرك برصيد ٧٤ نقطة وزميله كارلوس ساينز برصيد ٦٩ نقطة في المركز الرابع