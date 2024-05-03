الاتحاد السكندرى يعود للمربع الذهبى

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى من جديد الى المربع الذهبى بجدول الدورى الممتاز دورى "Nile” محتلا المركز الرابع بعد ما ارتفع رصيده الى ٣٢ نقطة بفوزه اليوم بهدفين مقابل هدف على أرضه بستاد الاسكندرية أمام فريق بلدية المحلة

وأحرز أهداف الاتحاد كل من كريستوفر مابولولو من ضربة جزاء وعبد الغنى محمد بينما أحرز اللاعب هشام صلاح هدف خطأ فى مرماه ليحسب لفريق البلدية

وكان الكابتن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الاخضر قد تنفس الصعداء وسجد شكر لله مع أول هدف حيث قد تعرض لكثير من هجوم الجماهير الاسبوع الماضى عقب هزيمة الفريق أمام فريق الجونة بهدفين مقابل هدف

وبلا شك قد أرتفع سقف طموحات الجماهير بدخولهم أكثر من مرة المربع الذهبى هذا الموسم ليراودهم حلم اللعب فى أفريقيا بينما يواجه العشرى وجهازه الفنى ضغوط كبيرة خلال الاسابيع القادمة التى تنتظره خلالها مواجهات قوية أمام فرق الاهلى والزمالك وزد وبيراميدز دون ترتيب

ويواجه الاتحاد فريق النادى الاهلى يوم الثلاثاء القادم الموافق ٧ مايو خارج ملعبه بستاد القاهرة