ماذا قال علي معلول بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتدي النجم التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارة القيادة أمام نادي الجونة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان كريم نيدفيد قد خرج من المباراة، ليصبح على معلول الأحق بارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر لأول مرة منذ 8 سنوات.

وغاب عن مواجهة الجونة كباتن الفريق الأول بنادي الأهلي سواء للإصابة أو الإيقاف أمثال محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني.

وبهذا يكون على معلول قد ارتدى شارة قيادة النادي الأهلي لأول مرة منذ 8 سنوات، وبالتحديد منذ عام 2016، ليحقق اللاعب التونسى حدثا تاريخيا بالنسبة له، وحلما انتظره كثيراً داخل أسوار القلعة الحمراء، وتحديدا بعد 2840 يوما.

وحرصت جماهير القلعة الحمراء على ترديد هتافات خاصة لعلي معلول، وذلك بعد ارتداءه شارة القيادة أمام الجونة لأول مرة.

وكتب علي معلول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي.. تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق.

وأضاف معلول: أُكّن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام، وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على استاد القاهرة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 27 محتلا المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 28 في المركز التاسع.