الزمالك وسموحة .. تشكيل الفارس الأبيض المتوقع في مواجهة الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره سموحة في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة 21 من الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الفارس الأبيض بقيادة مديره الفني جوميز لقاء الليلة بتشكيل مكون من ..

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر- ياسر حمد- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا -عبدالله السعيد - أحمد حمدي.

الهجوم: ناصر ماهر – أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري.

ويلعب الزمالك لقاء الليلة محتلاً المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة عقب 14 مباراة، محققاً 7 انتصارات وثلاثة تعادلات 4 هزائم مسجلاً 23 هدفا وتلقت شباكه 14.

بينما يحتل فريق سموحة الترتيب السابع برصيد 28 نقطة عقب 19 مباراة محققاً 7 انتصارات و7 تعادلات وتلقي 5 خسائر ، مسجلاً 19 هدفا وتلقت شباكه 17.