أجانب أرتدوا شارة قيادة الأهلي قبل معلول

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة الأهلي والجونة التي جمعت بينهما أمس السبت في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ارتداء التونسي علي معلول شارة القيادة لأول مرة.

وفاز الأهلي على الجونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، وشهد اللقاء صناعة معلول للهدف الثاني الذي سجله محمود متولي من رأسية.

منح كريم نيدفيد، زميله معلول شارة القيادة التي يرتديها بعد خروجه من المباراة في الدقيقة 61 ومشاركة أكرم توفيق بدلا منه، ليرتدي الدولي التونسي الشارة لأول مرة في مسيرته مع الأهلي في ظل غياب الشناوي بسبب الإصابة، ورامي ربيعة بعد تعرضه للأيقاف لتراكم البطاقات، وتواجد محمد هاني على مقاعد البدلاء.





معلول ليس الأجنبي الاول

ويعتبر معلول رابع أجنبي يرتدي شارة القيادة للنادي الأهلي، وسبقه الحارس الفلسطيني كنفاني في عام 1969، ثم السوداني عبدالمنعم شطة في فترة السبعينات.

كما أرتدى الأنجولي جيلبريتو شارة القيادة مع الأهلي لكن في مباراة ودية وليست رسمية، ليكون معلول رابع أجنبي يحمل شارة قيادة المارد الأحمر.



وكانت أول مشاركة لـ علي معلول مع الأهلي أمام إنبي في كأس مصر نسخة 2016، وكانت المباراة في دور نصف النهائي.

