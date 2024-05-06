محمد صلاح: جوميز ضحى بمباراة سموحة من أجل نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق قيادة جوزيه جوميز لمباراة سموحة في الدوري.

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وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر، في حين رفع سموحة رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج"الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": " جوميز كان عايز يخسر مباراة سموحة بعد البداية بهذا التشكيل".

وأكمل: "جوميز "بيخلص" على لاعيبة بسبب أسلوبه في التدوير خلال المباريات".

وأردف: "مدرب الزمالك لم يحضر لمباراة سموحة جيدًا، وجوميز ضحى باللقاء من أجل نهائي الكونفدرالية".

وأكمل: "أتوقع أن يقدم الزمالك مباراة قوية أمام نهضة بركان في مباراة الذهاب، بغض النظر عن لقاء أمس أمام سموحة والأداء السئ الذي ظهر به الفريق".