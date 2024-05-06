موعد مباراة الاهلي ضد الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة والقنوات الناقلة

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الزمالك ضد نظيره الاهلي في القمة المنتظرة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر “رجال” لكرة السلة.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الزمالك مساء اليوم الإثنين، في قمة منافسات بطولة دوري السوبر “رجال” لكرة السلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

يلعب الأحمر ضد غريمه التقليدي الأبيض مساء اليوم الاثنين في إطار الجولة الأولى من مواجهات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.

وستنطلق صافرة القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي ضد الزمالك

سيتم نقل مباراة الأحمر ضد الأبيض اليوم على قناة أون تايم سبورت 2.

وستقام منافسات دور نصف النهائي لـ دوري السوبر لكرة السلة بنظام “الأفضل من 5″، حيث يلتقي الفريقان في 5 مواجهات.

وسيلاقي والفائز من مباراة القمة بين الزمالك والاهلي، المتأهل من مواجهة نصف النهائي الثاني بين الاتحاد السكندري وسبورتنج.