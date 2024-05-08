هوملز : نستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تكرار الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا والتأهل إلى المباراة النهائية أكد ماتياس هوملز قائد فريق بروسيا دورتموند وصاحب هدف الفوز للفريق الأصفر على ملعب حديقة الأمراء ان فريق بروسيا دورتموند عازم على الفوز ببطولة دوري أبطال أوربا ايا كان طرف المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي يوم الاول من يونيو المقبل.

وكشف ماتياس هوملز ان هناك حالة من الثقة داخل الفريق منذ بداية مشوار بطولة دوري أبطال أوربا ان بروسيا دورتموند يستطيع الفوز بلقب دوري الأبطال برغم العقبات الكثيرة التي صادفت دورتموند في مشواره طوال المباراة منذ بدايته ثم في الادوار الاقصائية لمواجهة فرق من العيار الثقيل مثل بي اس في ايندهوفن الهولندي ثم اتلتيكو مدريد الأسباني واخيرا باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ماتياس هوملز : بعد المباراة الثانية في دوري المجموعات تأكد لدينا اننا نستطيع المضي في البطولة حتى المباراة النهائية والان لما لا نفوز بنهائي ويمبلي ايا كان المنافس .

وعن هدفه الذي حسم مباراة العودة لمصلحة بروسيا دورتموند قال ماتياس هوملز: اهدافي في بطولة دوري أبطال أوربا ليست كثيرة فقد سجلت خمسة اهداف فقط طوال سنوات مشاركتي في البطولة وهذا الهدف في مرمى باريس سان جيرمان بالطبع اهم أهدافي.