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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 8 مايو 2024، فيشهد عدد من المباريات المهمة في دوري القسم الثاني أ، ونصف نهائي ودوري المؤتمر الأوروبي.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا 

بايرن ميونيخ ضد - الساعة 10 مساءً - قناة بى ان سبورت 1HD


مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

كلوب بروج البلجيكي ضد فيورنتينا الإيطالي - الساعة 7:45 مساءً - قناة بى ان سبورت 3 HD


مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني أ

بروكسي ضد غزل المحلة - الساعة 4:30 مساءً - قناة Ontime sports 2

وادي دجلة ضد راية - الساعة 4:30 مساءً

حرس الحدود ضد القناة - الساعة 4:30 مساءً - Ontime sports 1

لافيينا إف سي ضد طنطا - الساعة 4:30

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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