جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 8 مايو 2024، فيشهد عدد من المباريات المهمة في دوري القسم الثاني أ، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بى ان سبورت 1HD



مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

كلوب بروج البلجيكي ضد فيورنتينا الإيطالي - الساعة 7:45 مساءً - قناة بى ان سبورت 3 HD



مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني أ

بروكسي ضد غزل المحلة - الساعة 4:30 مساءً - قناة Ontime sports 2

وادي دجلة ضد راية الرياضة - الساعة 4:30 مساءً

حرس الحدود ضد القناة - الساعة 4:30 مساءً - Ontime sports 1

لافيينا إف سي ضد طنطا - الساعة 4:30