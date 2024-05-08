وزير الرياضة يكشف حقيقة تدخله في أزمة الشيبي والشحات... ويكشف موقف صلاح من معسكر المنتخب المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن حقيقة تدخله لحل أزمة حسن الشحات لاعب النادي الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، مشيراً إلى موقف محمد صلاح من التواجد في معسكر منتخب مصر القادم في يونيو.

وقال صبحي في تصريحات عبر راديو "أون سبورت": لم أتدخل في أي أمر قانوني يتعلق بأزمة محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي، لكن في حال طلبا منا المساعدة في أي شيء عام بتأكيد لن نتأخر في هذا الأمر".

وأضاف: "لا نقوم التدخل في عمل الرابطة بكل لجانها وكذلك الاتحاد بكل لجانه، ومختلف اللجان القانونية متواجدة داخل مقر الاتحاد وليس هناك أي لجان في مقر وزارة الشباب والرياضة".

ويذكر أن محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، قام برفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي حسين الشحات في المحاكم المدنية، بسبب اعتداء الأخير على محمد الشيبي، في لقاء الأهلي وبيراميدز ببطولة الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وتابع: "أوجه التحية الكاملة لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، وبكل تأكيد هناك تواصل بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن المدير الإداري للمنتخب القومي، وبكل تأكيد سيحدث تدخل منا مدام الأمر يخص المنتخبات القومية".

واختتم وزير الرياضة تصريحاته: "معسكر يونيو المقبل سيشهد تواجد النجم محمد صلاح".