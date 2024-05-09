الامارات | العين يحول أنظاره صوب النهائي الآسيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ فريق نادي العين الاستعداد لإحدى أهم المراحل عبر تاريخه، بتحويل أنظاره صوب المواجهة المرتقبة ضد يوكوهوما مارينوس الياباني، السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على استاد نيسان في العاصمة اليابانية طوكيو.

وعلى الرغم من أن «الزعيم» يمتلك «حسابياً» حظوظاً في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، فإن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، أراح التشكيلة الأساسية بأكملها، من المشاركة في المباراة الأخيرة ضد خورفكان، الإثنين الماضي، ضمن الجولة الـ22، ومن أبرزها: خالد عيسى وخالد الهاشمي وكوامي، وبارك يونغ وإيريك ونادر يحيى، وكاكو وماتياس بالاسيوس وسفيان رحيمي، ومع ذلك أكد الفريق المقولة التاريخية إن «العين بمن حضر»، وحقق الفوز على «النسور» بهدف دون رد أحرزه سلطان الشامسي، ليعزز «الزعيم» موقعه في المركز الثالث في قائمة الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المتصدر الوصل، لكن العين خاض مباراة أقل من الوصل.

وفي الوقت الذي كان فيه الفريق يخوض مباراته أمام خورفكان، غادر الطاقم الإداري مبكراً إلى اليابان لتحضير كل التجهيزات الخاصة باستقبال الفريق والجمهور، والاطمئنان على ترتيبات مقر الإقامة والتدريبات.

وحصد العين مكاسب عدة من مواجهة خورفكان، أبرزها إيقاف سلسلة النتائج السلبية التي شهدها الفريق في الفترة الماضية في البطولات المحلية، إذ لم يحقق الفوز في أربع مباريات متتالية في الدوري، بخسارته أمام النصر وشباب الأهلي، وتعادله مع الشارقة والجزيرة، قبل أن يخسر أمام الوحدة في نهائي كأس مصرف أبوظبي، ليصبح الفريق مرشحاً للخروج «صفر اليدين» على مستوى البطولات المحلية، في الوقت الذي أبدع فيه العين في دوري أبطال آسيا، وحقق نتائج مبهرة وقدّم مستويات رائعة بتغلّبه على أبرز المرشحين للقب: النصر والهلال السعوديين في ربع ونصف النهائي على التوالي.

في المقابل حصل اللاعبون البدلاء على دفعة معنوية كبيرة بعدما قدموا مباراة قوية ومستوى جيداً جداً، ليطمئن الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين تحسباً لأي ظرف طارئ قد يواجه التشكيلة الأساسية في مباراتي نهائي البطولة القارية، وفي الوقت نفسه حصل اللاعبون الأساسيون على عدد أيام مناسب من الراحة يصل إلى ثمانية أيام منذ مشاركتهم ضد الوحدة في نهائي الكأس، خصوصاً أن رحلة السفر إلى طوكيو طويلة وستستغرق أكثر من 12 ساعة، كما سيحتاج اللاعبون إلى التعود على فارق التوقيت بين العاصمة اليابانية والإمارات، والذي يبلغ ست ساعات إضافية لصالح طوكيو.

وسيحصل الفريق العيناوي على دعم جماهيري كبير، عقب إعلان شركة الكرة في النادي أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي رئيس مجلس إدارة نادي العين، وجّه بتوفير طائرتي بوينغ 777 للجماهير العيناوية، لمساندة الفريق أمام مستضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، كما وجّه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، إدارة النادي بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للنادي الياباني لتوفير رابط تذاكر جمهور العين لحضور المباراة، ليضمن «الزعيم» حضور أكبر عدد من الجمهور لمساندة الفريق في هذه المباراة التاريخية، قبل العودة إلى الدولة لخوض مباراة الإياب في 25 مايو المقبل، على استاد هزاع بن زايد في العين.

غياب لابا والبلوشي عن لقاء الذهاب

دبي - الإمارات اليوم / أكد مشرف قطاع الفريق الأول والرديف في نادي العين، محمد عبيد حماد، أنه تأكد غياب اللاعبَين لابا كودجو، وخالد البلوشي، عن مباراة العين أمام يوكوهاما مارينوس الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال حماد في تصريحات صحافية، إن الفحوص الطبية التي أجراها لابا والبلوشي، أكدت عدم جاهزيتهما للمشاركة في لقاء يوكوهاما، بينما سيتم تجهيزهما على أمل لحاقهما بمباراة الإياب في العين.

وأوضح أن «لابا كودجو أصيب في مباراة الفريق أمام الوحدة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحالياً يخضع للبرنامج العلاجي الذي وضعه له الجهاز الطبي».

وأشاد حماد بمردود «الزعيم» أمام خورفكان في الدوري، مؤكداً أن الفريق قدّم مباراة جيدة، على الرغم من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، موضحاً أن التركيز حالياً ينصب على نهائي البطولة القارية.

يذكر أن الكونغولي لابا كودجو غاب عن مباريات العين في دور الثمانية، ونصف نهائي دوري أبطال آسيا، بداعي الإصابة، لكن الفريق قدّم مستويات رائعة، وتألق النجم المغربي سفيان رحيمي بشكل لافت في قيادة هجوم الفريق في المباريات الأربع ضد النصر والهلال السعوديين.