الامارات | 12 فعالية رياضية في دبي بنهاية الأسبوع الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي تنظيم 12 فعالية رياضية متنوعة تنافسية ومجتمعية، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مختلف مناطق دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

ومن أبرز الفعاليات «بطولة دبي الصيفية المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، التي تتواصل منافساتها حتى 16 يونيو المقبل، ويشارك فيها أكثر من 9000 لاعب ولاعبة، من أكثر من 90 جنسية، يمثلون 501 فريق، مقسمين على 16 فئة عمرية، وتشهد تنظيم 250 مباراة أسبوعياً على ملاعب عدة في دبي.

ويستضيف اليوم، فندق أتلانتس النخلة دبي، حفل «جوائز صنّاع الرياضة» (سبيا) الذي يجتمع فيه القيادات وصنّاع القرار والمنظمات والمرافق والحملات التي تسهم في تطوير الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات بطولة السباحة التطويرية الثانية، ضمن سلسلة كأس الإمارات للسباحة التي تقام 11 الجاري بمشاركة 620 سباحاً وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية في ست فئات عمرية في جميع أنواع السباحة، كما يستضيف المجمع يوم 12 الجاري بطولة سيليون للسباحة.

وتختتم، اليوم، منافسات بطولة الكرة الطائرة ضمن ألعاب مدارس دبي، التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية، ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وتتضمن 23 لعبة رياضية متنوعة، يتنافس فيها أكثر من 8500 طالب وطالبة من 200 مدرسة، من عمر تسع سنوات حتى 19 سنة.

وهذا إلى جانب بطولات عديدة أخرى، بينها بطولة الإمارات المفتوحة للريشة الطائرة، وبطولة سوق دبي الحرة الـ35 للبولينغ، وسباق القفال الـ33 للسفن الشراعية التراثية فئة 60 قدماً، وسباق سبينس للجري المجتمعي، وبطولات أخرى تستقطب مشاركين من مختلف الأعمار، وبمستويات متعددة بين الهواة والمحترفين، إلى جانب جماهير غفيرة جداً.

• تختتم، اليوم، منافسات بطولة الكرة الطائرة ضمن ألعاب مدارس دبي.