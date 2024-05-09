مفاجأة جديدة بخصوص تجديد معلول لـ الاهلي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد الدولي التونسي علي معلول لاعب النادي الاهلي، خلال الفترة القادمة.

حيث ينتهي عقد علي معلول رفقة النادي الاهلي بنهاية الموسم الحالي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامج ملعب أون تايم:« حتى الآن لا يوجد أي حديث عن تجديد عقد علي معلول، والنادي الاهلي أغلق الحديث عن أي تجديد للاعبي القلعة الحمراء”.

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وتابع:” الاهلي قد أجل الحديث عن تجديد عقد علي معلول حتى الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا وخوض مباراتي الترجي التونسي”.

وواصل:” المفاوضات ستبدأ بين الطرفي عقب مباراتي الترجي، ويريد الاهلي تخفيض الراتب بين يصمم معلول على رقم معين”.

وأتم حديثه:« بدأت الأندية الخليجية التواصل مع علي معلول من أجل الانضمام لهم في الموسم القادم، ولكن اللاعب لم يتخذ أي قرار بشأن الرحيل، وينتظر انتهاء مفاوضاته مع الاهلي”.