ضحى خالد تتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للباراكانوي بالمجر

ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت ضحي خالد لاعبة منتخب مصر للباراكانو إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم المقامة حاليا بالمجر و التي تستمر حتى يوم 13 مايو الجاري.

وتعتبر بطولة العالم للباراكانوي بالمحر آخر محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ومن المقرر ان تشارك ضحى خالد في نصف النهائ غدا الجمعة والذي تشارك فيه ايضا اللاعبه سلوي إيهاب التي تأهلت صباح اليوم إلى هذا الدور .

ويترأس البعثة اللواء أحمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك و يرافقه محمد جودة المدير الفني لمنتخب الباراكانوي، و علي حسن مساعدًا للمدرب وإداريًا ، و اللاعبين أحمد نجيب ، نور الدين أحمد عزت، ياسين كمال، عمر فرج، سلوى إيهاب وضحى خالد