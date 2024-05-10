"أنطوي يتصدر وزيزو ثالثاً".. قائمة هدافي كأس الكونفدرالية في الموسم الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي، في اللقاء الذي يقام على الملعب "البلدي ببركان".

ويسعى الزمالك إلى حصد اللقب الثاني له في تاريخ مشاركته بالبطولة، بعدما تمكن من حصد اللقب في نسخة عام 2019، فيما يرغب فريق نهضة بركان من حصد اللقب الثالث له، بعد أن حقق اللقب في نسختي 2020، 2022.

وعلى الجانب الآخر يشهد اللقاء تحدي من نوع خاص بين نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، ولاعب فريق نهضة بركان المغربي اللاعب بول باسين، من أجل حسم لقب هداف البطولة في النسخة الحالية، حيث يمتلك الثنائي أربعة أهداف في البطولة حتى الآن.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية ترتيب هدافي كأس الكونفدرالية، في الموسم الحالي.

1- جون أنطوي.. دريمز الغاني.. 6 أهداف.

2- عبدالمنعم عليان.. أبو سليم الليبي.. 5 أهداف.

3- كينجسلي إدوو.. الأفريقي التونسي.. 5 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو.. الزمالك المصري.. 4 أهداف.

5- بول باسين.. نهضة بركان المغربي.. 4 أهداف.