تعرف على نقاط القوة في الترجي قبل مواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سالم حنيش، محلل أداء منتخب مصر للشباب نقاط القوة في فريق الترجي التونسي، قبل مواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف: "الترجي محليًا في تونس نتائجه سلبية، ولكن في إفريقيا، يقدم نتائج جيدة، مثل فوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي".

وتابع: "حارس الترجي أمان الله ممشيش، من أبرز عناصر الفريق، ويخرج بشباك نظيفة في معظم المباريات، كما ساهم في هدف الفوز على صن داونز".

وأكمل: "رودريجيز ويان ساس أيضًا من أبرز عناصر الترجي في الناحية الهجومية، وعلى الأهلي الانتباه إلى ذلك".

وأتم سالم حنيش تصريحاته قائلًا: "الأهلي والترجي لديهما أزمات دفاعية، وحارسا المرمى ينقذان الفريقين.. والترجي يعتمد على الهجمات المرتدة بشكل كامل".