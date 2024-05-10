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تعرف على نقاط القوة في الترجي قبل مواجهة الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف سالم حنيش، محلل أداء منتخب مصر للشباب نقاط القوة في فريق الترجي التونسي، قبل مواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف: "الترجي محليًا في تونس نتائجه سلبية، ولكن في إفريقيا، يقدم نتائج جيدة، مثل فوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي".
وتابع: "حارس الترجي أمان الله ممشيش، من أبرز عناصر الفريق، ويخرج بشباك نظيفة في معظم المباريات، كما ساهم في هدف الفوز على صن داونز".
وأكمل: "رودريجيز ويان ساس أيضًا من أبرز عناصر الترجي في الناحية الهجومية، وعلى الأهلي الانتباه إلى ذلك".
وأتم سالم حنيش تصريحاته قائلًا: "الأهلي والترجي لديهما أزمات دفاعية، وحارسا المرمى ينقذان الفريقين.. والترجي يعتمد على الهجمات المرتدة بشكل كامل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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