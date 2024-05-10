"اعتلاء منصات التتويج".. هاني العتال يوجه رسالة للزمالك قبل مباراة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه هاتي العتال نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب العتال على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الكونفدرالية يا زمالك، الزمالك في كل الأوقات تاريخ وبطولات، واعتلاء منصات التتويج المكانة التي يستحقها، وجميع عشاق القلعة البيضاء ، يتطلعون الي استعادة الأمجاد الافريقية بالتتويج بالكونفدرالية وسط اهتمام ودعوات صادقة بأن تكون مواجهة الذهاب يوم الأحد بالمغرب الخطوة الأولي التي تقرب الفريق من الفوز بالكأس في لقاء العودة باستاد القاهرة".

وأضاف: "ثقتنا كبيرة في فريق الكرة، رجال الزمالك الذين يبدعون ويتألقون في الشدائد، متسلحين بعزيمة حديدية وبروح الفانلة البيضاء، معا خلف الفريق يجمعنا شعار وهدف واحد "الكونفدرالية يا زمالك".

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