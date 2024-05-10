أحمد حجازي يواجه خطر الرحيل عن الاتحاد السعودي

يواجه الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خطر الرحيل عن صفوف العميد خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن الفرنسيين نجولو كانتي، كريم بنزيما والبرازيلي فابينيو، قد يستمروا مع الاتحاد السعودي بشكل مبدئي، على أن يتم حسم باقي الأسماء.

وأشارت إلى أن أحمد حجازي، قد يكون ضمن الراحلين عن صفوف الاتحاد، بعد انجازات عديدة حققها من العميد والتتويج بلقبي الدوري والسوبر في الموسم الماضي.

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وتراجع مستوى أحمد حجازي مع الاتحاد السعودي، خلال الفترة الأخيرة بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي، وهو ما جعل الجمهور ينتقده بشدة.

جدير بالذكر أن أحمد حجازي كان قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2020.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة.