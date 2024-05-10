الامارات | كليان مبابي يعلن رحيله رسمياً عن باريس سان جرمان (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي بشكل رسمي مستقبله مع باريس سان جرمان، وذلك بإعلانه الجمعة رحيله في نهاية الموسم عن نادي العاصمة المتوج معه مؤخراً بلقب الدوري المحلي لكرة القدم.

وجاء ذلك عبر فيديو نشره مبابي على حسابه الرسمي بموقع "انستغرام": قال فيه: "إنه عامي الأخير في باريس سان جرمان، لن أمدد (العقد) وسأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة، سألعب آخر مباراة لي في بارك دي برانس الأحد"

وكان ابن الـ25 عاماً يمني النفس بإنهاء مغامرته مع نادي العاصمة بشكل أفضل من خلال قيادته الى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، لكن المشوار انتهى الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز إياباً في باريس 1-0، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك".

وستكون مباراة الأحد ضد تولوز الظهور الأخير لمبابي بين جماهير سان جرمان لأن المباراتين الأخيرتين الأربعاء ضد نيس (مؤجلة من المرحلة 32) ومتز خارج "بارك دي برانس".

وينهي مبابي مشوار سبعة مواسم بألوان سان جرمان بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية بعدما توج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة الى تأهله لنهائي الكأس حيث يتواجه مع ليون في 25 الحالي.

وسيحمل سان جرمان كأس الدوري الأحد على ملعبه وأمام جماهيره بعدما حسمه في المرحلة الماضية نتيجة خسارة ملاحقه موناكو امام مضيفه ليون 2-3، بعدما تعثر فريق العاصمة قبله بـ24 ساعة أمام ضيفه لوهافر 3-3.

وأضاف النجم الفرنسي في رسالته: "هناك الكثير من المشاعر، سنوات عديدة كان لي الفرصة والشرف لأتواجد في صفوف أكبر نادٍ فرنسي وواحد من بين الأفضل في العالم الذي سمح لي بالوصول إلى هنا لأن أخوض تجربتي الأولى مع النادي بسعادة غامرة، وأن أنمو كلاعب بكل تأكيد، وأتواجد إلى جانب بعض من الأفضل في التاريخ والأبطال العظماء، وأن ألتقي بالعديد من الأشخاص، وأن أنمو كرجل أيضًا، مع كل المجد والأخطاء التي ارتكبتها".

وتابع: "أريد أولًا أن أشكر زملائي وكل زملائي السابقين، وكل المدربين: أوناي إيمري، وتوماس توخيل، وماوريسيو بوكيتينو، وكريستوف جالتيه، ولويس إنريكي، وأشكر أيضًا المديرين الرياضيين ليوناردو، ولويس كامبوس لمرافقتي دائمًا، وكل الجهاز الفني بالنادي الذين تواجدوا في الظل من المعدين البدنيين وكل الأشخاص المذهلين الذين قدموا كل شيء للنادي ويستحقون ذلك التقدير". واستكمل: "الأمر صعب، ولم أفكر في أن مغادرة بلدي فرنسا والدوري الفرنسي، سيكون بتلك الصعوبة، لكنني بحاجة لخوض تحد جديد بعد 7 سنوات. الأمر صعب وهناك أشخاص أريد شكرهم وهم الجماهير. لم أرد خداعهم، لكن أردت أن أكون دومًا مؤثرًا. سان جيرمان ناد يدفعك لحبه أو كرهه وأنا اخترت حبه، وقمت بذلك على مدار 7 سنوات بين انتصارات وخيبات".

وأتم: "لا أشعر بالندم على أي لحظة بعد التوقيع لهذا النادي. سيبقى النادي في ذاكرتي طوال حياتي، وسأخبر الجميع بأنني حظيت بفرصة اللعب هنا. لن أكون لاعبًا بباريس، لكن سأواصل متابعة مباريات الفريق بالطبع، فهذا النادي سأهتم به دائمًا وسأتابع أخباره عن قرب. هذا أنا بجودتي وعيوبي حاولت تقديم أفضل نسخة من نفسي في تلك السنوات السبع. أشكركم جميعًا وآمل أن ننهي الموسم باللقب الأخير".