أسود وشعار ذهبي.. الزمالك يكشف عن قميصه الثالث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن شكل القميص الثالث.

ونشر الزمالك مقطع فيديو يوضح شكل القميص وتفاصيله، وعلق: "بينما يسعى أبطال النادي الملكي لتحقيق البطولة، نفخر بالكشف عن القميص الثالث الأسود مع التفاصيل الذهبية والذي يعكس هيبة وفخامة التاريخ العريق".

الجدير بالذكر، يلاقي الزمالك نظيره نهضة بركان غدا الأحد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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