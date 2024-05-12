الاتحاد الموريتاني يوافق على مشاركة الهلال السوداني في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الفترة الطويلة الماضية حالة من عدم الاستقرار على جميع الأصعدة، خاصة في القطاع الرياضي مما جعل عدة أندية ترغب في المشاركة في دوريات خارجية.

وكشفت تقارير صحفية موريتانية أن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم وافق علي مشاركة نادي الهلال السوداني في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الاتحاد الموريتاني وضع عرضآ قيمًا لنادي الهلال السوداني في حالة أن قررت ادارة النادي اللعب في الدوري هناك الموسم المقبل.

وتعد هذه الامتيازات، كالتالي:

1- احتساب نتائج المباراة بشكل رسمي.

2- منحهم مكافآت الدخل المطابقة.

3- الإستفادة من إيرادات البث.

4- نسبة مبيعات تذاكر المباراة.

5- تحمل نفقات تنقل الفريق خلال مباريات الدوري.

6- المساعدة في حشد الدعم وقاعدة جماهيرية قوية لحملتهم في أفريقيا