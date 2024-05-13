نهضة بركان يُسجل أسرع هدف بالنسخة الجارية من الكونفدرالية بمرمى الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تأخر فريق الزمالك بهدف مُبكر سجله مستضيفه نهضة بركان بعد مرور 13 دقيقة من ركلة جزاء خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويُعد الهدف الذي سكن مرمى الزمالك هو الأسرع بالنسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية.

نتائج الزمالك بدور المجموعات:

الزمالك 1 - 0 أبو سليم

سوار الغيني 0 - 4 الزمالك

الزمالك 1 - 0 ساجرادا

ساجرادا 0 - 0 الزمالك

أبو سليم 1 - 2 الزمالك

الهدف بالدقيقة 75

وانسحب سوار الغيني من مواجهة الزمالك في الجولة السادسة

ربع النهائي

الزمالك 2 - 1 مودرن فيوتشر

الهدف بالدقيقة 35

موردن فيوتشر 1 - 1 الزمالك

الهدف بالدقيقة 18

نصف نهائي الكونفدرالية

الزمالك 0 - 0 دريمز

دريمز 0 - 3 الزمالك

اقرأ أيضًا:

رد حاسم من رئيس لجنة الانضباط بخصوص الحكم في قضية الشيبي والشحات

"بعد اللجوء للسلطات".. قرار من كاف بشأن حضور جماهير الزمالك لمباراة نهضة بركان