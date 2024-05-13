لأول مرة بالنسخة الجارية.. الزمالك يستقبل هدفين بنصف ساعة أمام نهضة بركان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - زار فريق نهضة بركان شباك نادي الزمالك مرتين خلال النصف ساعة الأولى من الشوط الأول للقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

نهضة بركان سجل الهدف الأول بعد مرور 13 دقيقة من ركلة جزاء عن طريق لاعبه إيسوفو دايو ثم عزز زميله عادل طاهف التقدم بهدف ثانِ بالدقيقة 32.

وتُعد هذه هي المرة الأولى خلال النسخة الجارية من الكونفدرالية التي تهتز شباك الزمالك بهدفين خلال النصف ساعة الأولى من أي مباراة.

دور المجموعات:

الزمالك 1 - 0 أبو سليم

سوار الغيني 0 - 4 الزمالك

الزمالك 1 - 0 ساجرادا

ساجرادا 0 - 0 الزمالك

أبو سليم 1 - 2 الزمالك

الهدف بالدقيقة 75

وانسحب سوار الغيني من مواجهة الزمالك في الجولة السادسة

ربع النهائي

الزمالك 2 - 1 مودرن فيوتشر

الهدف بالدقيقة 35

موردن فيوتشر 1 - 1 الزمالك

الهدف بالدقيقة 18

نصف نهائي الكونفدرالية

الزمالك 0 - 0 دريمز

دريمز 0 - 3 الزمالك