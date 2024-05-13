تلقى خبر وفاة والدته في مباراة.. من هو محمد فتحي أول مدرب مصري في تاريخ الدوري الكونغولي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تولى المدرب المصري محمد فتحي، تدريب فريق موتيما بمبي في الكونغو الديمقراطية.

وأصبح محمد فتحي أول مدرب مصري يتولى تدريب فريق في الدوري الكونغولي.

ويجيد المدرب المصري اللغة الإنجليزية والفرنسية، وسبق له وأن تولى تدريب فريق يوسيفية برشيد المغربي، ونابسا ستارز الزامبي وقادة لأول مرة في التاريخ للتأهل لبطولة قارية "الكونفدرالية".

وبجانب قيادة فريق كابوي واريورز الزامبي، وباور ديناموز وهايلاندرز الزيمبابوي.

وفي 30 أكتوبر 2021، تلقى محمد فتحي خبر وفاة والدته أثناء مباراة يوسفية برشيد ضد أولمبيك آسفي في الدوري المغربي، حيث دخل في نوبة بكاء.

وبدأ المصري مشواره التدريبي في نادي دكرنس بدوري القسم الثاني ثم تولى القيادة الفنية لنادي سماد طلخا عام 2011.

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