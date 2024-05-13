أول تحرك في الزمالك ضد حكم مباراة نهضة بركان

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك على أن البعثة كانت تتمنى تحقيق الفوز على نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتلقى الزمالك الهزيمة من نهضة بركان بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

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وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية: “التحكيم قام بتحجيمنا في مباراة نهضة بركان وسنقوم باتخاذ قرار في هذا الشأن، كما أننا سنجتمع للترتيب لمباراة الإياب في نهائي الكونفيدرالية”.

وأضاف: “مجلس الإدارة سوف يلبي كافة طلبات الجهاز الفني من أجل الفوز في مباراة الإياب وتحقيق لقب الكونفيدرالية الإفريقية”.

وتلقى الزمالك الهزيمة من نهضة بركان بهدفين لهدف، في مباراة الذهاب التي لعبت أمس المغرب، فيما ستلعب مباراة الإياب يوم 19 مايو الجاري في القاهرة.

وسبق للزمالك وأن تُوج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرة وحيدة عام 2019 بالفوز على نهضة بركان في المباراة النهائية.