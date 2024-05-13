إبراهيم حسن: نتمنى أن يؤجل عمر مرموش عمليته.. وأن يكون المنتخب الأولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، إنه يتمنى أن يستجب عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت لهم ويؤجل العملية الجراحية التي سيخضع لها.

وأضاف حسن، خلال جلسة مع الصحفيين اليوم الإثنين:"نتمنى أن يستجب لنا مرموش ويؤجل العملية وأن يكون المنتخب أولوية عند الجميع".

ويستعد المنتخب المصري بقيادة حسام حسن خلال الفترة المقبلة، لخوض معسكر خلال شهر يونيو القادم؛ حيث يخوض خلاله المنتخب مواجهتين أمام كلا من منتخبي "بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية"، في إطار تصفيات كأس العالم.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو يوم 3 يونيو المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يلاقي منتخب غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته في لقاء الجولة الرابعة بالتصفيات.

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