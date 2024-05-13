"قد لا يكون بالمنتخب".. عمر مرموش يصدم حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - قال حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، إن عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت قد لا يكون متواجدًا معهم بالمعسكر المقبل في شهر يونيو.

وأضاف حسن، خلال جلسة مع الصحفيين، اليوم الإثنين:"مرموش يُعاني من إصابة في أصبع يده منذ فترة وناديه رفض تأجيل الجراحة لذا قد لا يكون متواجدًا معنا في المعسكر المقبل في شهر يونيو".

ويستعد المنتخب المصري بقيادة حسام حسن خلال الفترة المقبلة، لخوض معسكر خلال شهر يونيو القادم؛ حيث يخوض خلاله المنتخب مواجهتين أمام كلا من منتخبي "بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية"، في إطار تصفيات كأس العالم.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو يوم 3 يونيو المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يلاقي منتخب غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته في لقاء الجولة الرابعة بالتصفيات.

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